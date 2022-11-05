Зеленський: очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України

Президент Володимир Зеленський під час чергового засідання ставки верховного головнокомандувача обговорив з військовим керівництвом країни захист українського неба. Про це гарант повідомив в своєму зверненні до українців за підсумками 255-го дня повномасштабної війни.

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"Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього й надалі все можливе і неможливе. Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України", — сказав глава держави.

Щодо іранських дронів-камікадзе, президент зазначив, що факти спростовують заяву Тегерану про те, що нібито Іран поставлять БПЛА до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.

"Якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", — заявив Зеленський.

В своєму зверненні він також повідомив, що за добу на фронті не відбулося суттєвих змін, але відзначив продуктивну роботу бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які захищають Україну на Луганському напрямку.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

До нього увійшли, зокрема, 45 танків Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost, системи ППО Hawk тощо.

В цей час Іспанія вже надала військову допомогу у вигляді, зокрема, систем протиповітряної оборони Hawk та батареї зенітно-ракетного комплексу із ракетами Aspide, які вже прямують до України.