Іспанія передала Україні чотири системи ППО Hawk та батарею ЗРК

Іспанія надала військову допомогу у вигляді, зокрема, систем протиповітряної оборони Hawk та батареї зенітно-ракетного комплексу із ракетами Aspide, які вже прямують до України.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено у Києві.

За словами очільника українського МЗС, він давно працював з Альбаресом та "колегами з інших відомств" над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії.

"Я дуже радий, що новий пакет є, він вже на шляху до України і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - повідомив дипломат.

За його словами, це саме те, про що Україна просила Іспанію, і саме те, що допоможе захистити українські електростанції від російських ракет та іранських дронів.

"Це саме те, з чим президент Володимир Зеленський неодноразово закликав лідерів інших країн допомогти нам, - зміцнити нашу ППО. Дуже конкретний внесок Іспанії вже в дорозі до України", - підкреслив Кулеба.

Як вказав український міністр, швидко ухвалене Іспанією рішення, про яке Альбарес йому повідомив ще декілька тижнів тому, стало сигналом і для інших країн почати пошук систем Hawk та їх підготовку до передачі до України.

З огляду на це, за його слвами, "ще більше засобів ППО надійде до нас". Голова МЗС подякував за це, закликавши інші країни пришвидшити власні рішення про надання військової допомоги України за прикладом Іспанії.