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Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн
Министерство обороны США 4 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Об этом во время брифинга сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.
USAI предполагает, что США выделяют оружие не из своих складов, а закупают новое или финансируют ремонт.
В новый пакет военной помощи от США входят, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В пресс-службе Пентагона уточнили, что танки Т-72 сначала модернизируют. Передача этого оружия Украине является частью трехсторонней скоординированной работы США с Нидерландами и Чехией.
Сингх выразила уверенность, что первые отремонтированные танки будут направлены в Украину уже в декабре, однако точных сроков завершения поставок у нее нет. Она уточнила, что именно эти танки включили в пакет, потому что украинские военные уже умеют ими управлять.
Предыдущий пакет военной помощи в США был одобрен около недели назад, 28 октября. Тогда пакет помощи на 275 миллионов долларов включал дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 500 высокоточных управляемых снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, 2 тысячи дистанционных противотанковых мин (RAAM) для дистанционного минирования.
Комментируя это решение, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в него вошли "нужные вещи для наших защитников".