Италия передала Украине более 20 САУ M109L - СМИ

Италия по решению предыдущего правительства во главе с Марио Драги передала Украине более 20 своих самоходных гаубиц M109L. Об этом сообщает местная газета La Repubblica.

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"Это бронированные гусеничные машины со 155-миллиметровой пушкой, использующей натовские боеприпасы. В последние годы холодной войны Италия произвела их сотни, обновив исходную модель США, но с начала нового тысячелетия они были сняты с вооружения", - пишет издание.

Отмечается, что поставлено от 20 до 30 экземпляров, хотя точное количество остается в секрете. Сперва САУ пройдут проверку, после чего отправятся непосредственно на передовую.

Также, как указывает La Repubblica, Италия поставила Украине две ракетных системы M270 MLRS на гусеничном ходу, которые ранее также передавали Великобритания и Германия (под названием MARS II).

Кроме того, по данным издания, Украине скоро будут поставлены шесть 155-миллиметровых САУ PzH2000 немецкого производства, которые дополнят арсенал из 15 таких орудий, уже переданных Германией и Нидерландами. Утверждается, что украинское военное командование уже определило, что они будут размещены в Бахмуте Донецкой области для отражения атак российских войск и ЧВК "Вагнер".

Сообщается и с армейских складов в Италии сняты для передачи Украине десятки американских бронетранспортеров М113. Ранее такие БТР, напомним, передавали сами США и Литва. Также БТР YPR-765, созданные на основе M113, передавались Украине Нидерландами.

В мае же Италия подарила Украине 155-миллиметровые гаубицы FH70. Как пишет La Repubblica, эта поставка оказалась очень полезной для ведения боев на Донбассе летом. Кроме того, эти орудия использовались в ходе отвоевания ВСУ оккупированной части Харьковской области.

Помимо этого, Италия поставила бронеавтомобили повышенной проходимости Lince итальянского же производства, которые были переданы в состав десантно-штурмовых подразделений украинской армии и использовались в ходе контрнаступлений в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что украинский министр обороны Алексей Резников ранее в октябре сообщал о выделении Италией нового пакета военной помощи, однако никаких подробностей этого не приводил.

При этом спустя несколько дней Италия официально получила новое правительство во главе с лидером ультраправой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, сформированное по итогам внеочередных выборов 25 сентября, прошедших в результате отставки правительства Драги в июле.