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Италия выделила Украине новый пакет военной помощи
Новый пакет военной помощи Украине предоставила Италия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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"Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру обороны Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии", - говорится в сообщении.
Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку Италии. Других подробностей по военной помощи министр не сообщил.
Напомним, что это уже не первая военная помощь от Италии. В конце июля Италия выделила Украине пакет военной помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал