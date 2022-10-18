Италия выделила Украине новый пакет военной помощи

Новый пакет военной помощи Украине предоставила Италия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру обороны Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку Италии. Других подробностей по военной помощи министр не сообщил.

Напомним, что это уже не первая военная помощь от Италии. В конце июля Италия выделила Украине пакет военной помощи.