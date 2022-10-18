Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Новий пакет військової допомоги Україні надала Італія. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру оборони Лоренцо Гуєріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що Україна високо цінує підтримку Італії. Інших подробиць щодо військової допомоги міністр не повідомив.

Нагадаємо, що це вже не перша військова допомога Україні від Італії. В кінці липня Італія виділила Україні пакет військової допомоги.