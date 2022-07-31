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Італія виділила Україні новий пакет військової допомоги, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков подякував Італії за виділення нового пакету допомоги Україні. Про це Резніков написав у своєму Twitter.
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"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати 🇮🇹уряду і особисто моєму другу Лоренцо Гуєріні за новий пакет військової допомоги. Народ завжди пам'ятатиме непохитну підтримку Італії. Велике спасибі!", - написав Резніков.
Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, які здатні в бойових умовах наводити переправи.
У свою чергу, міністерство оборони США зараз перебуває в процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для їх постачання в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал