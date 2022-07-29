Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия предоставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, которые способны в боевых условиях наводить переправы.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в Twitter.

"Для дальнейшей поддержки Украины сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что данную технику можно также использовать для преодоления воды или препятствий в бою.

Танковый мостоукладчик или мостовой танк – это специальная бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, предназначенная для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.

Он весит 45,3 тонны, способен перевозить экипаж в 2 человека (командир и водитель) и развивает максимальную скорость до 62 км/ч.

Напомним, что Германия также предоставит Украине средства и оборудование для уничтожения ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.