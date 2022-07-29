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Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Германия предоставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, которые способны в боевых условиях наводить переправы.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в Twitter.
"Для дальнейшей поддержки Украины сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что данную технику можно также использовать для преодоления воды или препятствий в бою.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Танковый мостоукладчик или мостовой танк – это специальная бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, предназначенная для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.
Он весит 45,3 тонны, способен перевозить экипаж в 2 человека (командир и водитель) и развивает максимальную скорость до 62 км/ч.
Напомним, что Германия также предоставит Украине средства и оборудование для уничтожения ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.