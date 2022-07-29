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Німеччина передасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber
Німеччина надасть Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, які здатні в бойових умовах наводити переправи.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини у Twitter.
"Для подальшої підтримки України сухопутних військ міністр Ламбрехт ухвалила рішення доставити пакет із 16 броньованих мостоукладачів Biber", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що цю техніку можна використовувати для подолання води або перешкод у бою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Танковий мостоукладач або бруківка – це спеціальна броньована інженерна машина на базі танкового шасі, призначена для транспортування, а також встановлення та зняття за допомогою вбудованих механізмів бруківки в бойовій обстановці з метою забезпечення просування танків та інших бойових машин.
Він важить 45,3 тонни, здатний перевозити екіпаж у 2 особи (командир та водій) та розвиває максимальну швидкість до 62 км/год.
Нагадаємо, що Німеччина також надасть Україні засоби та обладнання для знищення ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.