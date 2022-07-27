Німеччина погодилася продати Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 сучасних самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, тому головною турботою є довгострокове посилення української армії.

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Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Як повідомляє видання, ще у квітні Україна запросила можливість закупівлі гаубиць. 13 липня Мінекономіки Німеччини видало виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем Panzerhaubitze 2000.

За словами представника KMW, бюджет на 100 самохідних гаубиць становить 1,7 мільярда євро, що у багато разів перевищує попередні постачання озброєнь на суму близько 600 мільйонів євро.

Також наголошується, що виробництво систем озброєння має розпочатися негайно. Наразі невідомо, коли перші гаубиці надійдуть до України. Очікується, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, тож головною турботою є довгострокове посилення української армії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, броньовики та самохідні гаубиці, і закликав інші держави зробити те саме.