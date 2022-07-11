Нідерланди нададуть Україні важку зброю, броньовані машини і самохідні гаубиці

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, броньовані машини і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, броньовані машини і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - зазначив Марк Рютте.

За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподіваються.

Нагадаємо, що Байден поїде на Близький Схід за радянською зброєю для України.