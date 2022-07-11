- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает Укринформ.
"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - отметил Марк Рютте.
По его словам, война РФ против Украины может продолжаться дольше, чем все надеются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Байден поедет на Ближний Восток за советским оружием для Украины.