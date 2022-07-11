Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Укринформ.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - отметил Марк Рютте.

По его словам, война РФ против Украины может продолжаться дольше, чем все надеются.

Напомним, что Байден поедет на Ближний Восток за советским оружием для Украины.