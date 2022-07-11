Украина собирает миллионную армию для освобождения юга страны, - министр обороны

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать южные регионы Украины. Для этого ВСУ активно готовятся и осваивают современное западное оружие.

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Об этом заявил в интервью The Times министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - сообщил министр обороны.

По словам Резникова, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - заявил министр обороны.

Напомним, ранее Резников заявил о необходимости наращивания поставок Украине американских артиллерийских систем дальнего действия. По его словам, высокомобильные системы M142, известные как HIMARS, "изменили правила игры", однако Украина нуждается в большем их количестве.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жители временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.