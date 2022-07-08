"Жесты доброй воли" или "парад суверенитетов" в РФ: В Минобороны назвали три возможных сценария окончания войны

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны. По его словам, Украина не сможет соперничать с Россией по принципу "мясорубка на мясорубку", который применяет в войне армия РФ.

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Об этом глава Минобороны рассказал во время выступления на конференции Forbes "Строим вместе".

По словам Резникова, первый сценарий можно описать как "очередная серия жестов доброй воли россиян, как было, когда они бежали из Киевской, Черниговской, Сумской областей и острова Змеиный".

В таком случае Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, далее, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма с содействием партнеров Украины.

Второй вариант – постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия.

"Мы не можем воевать с ними по принципу "мясорубка на мясорубку". К тому же наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах", – отметил Резников.

Третий сценарий – "парад суверенитетов" в России и распад страны.

"Это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его в нашей жизни", - добавил министр.

Он отметил, что для формирования гарантий безопасности Украине следует двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов.

"Мы видим, что благодаря "Брекзиту" Великобритания не связана позициями разных членов Евросоюза. У нас фантастические отношения со странами Балтии, я аплодирую нашим отношениям с Польшей, еще недавно нам говорили, что участие Украины в проекте "Триморья" невозможно, а сейчас является реальностью", – подчеркнул Резников.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет, а сроки завершения активных боевых действий еще более оптимистичны.