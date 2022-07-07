Арестович спрогнозировал новые сроки завершения войны

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет, а сроки завершения активных боевых действиях еще более оптимистичны.

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Об этом он сообщил в эфире "Фейгин LIVE".

"За 2,5 года мы разберемся с этой проблемой. С активными боевыми действиями, я думаю, еще быстрее. Еще раз повторю важное мнение. Российская армия потеряла возможности в Украине достигать хоть каких-то задач. Потеряв эти возможности, армия РФ сосредоточила 50% от всей группировки. Так же сосредоточение и переезд — это очень большие затраты, проблемы, потери и время. Время, когда идет западное вооружение, и мы создаем резервы", — сказал Арестович.

Он отметил, что российская армия на отдельных участках фронта уже не имеет сил и ресурсов для борьбы.

"Нюанс таков, раньше они могли на отдельных направлениях бороться, им хватало сил и ресурсов. Сейчас им нужно сосредотачивать войска, снимая их с других участков фронта. Это очень плохая, бесперспективная война для них", — подчеркнул он.

По его словам, главная ударная группировка РФ сосредоточена на Славянском направлении - со стороны Изюма и Лимана.

На этих участках фронта противник расположил до 25 батальонных тактических групп.

Также, по словам Арестовича , противник пытается добраться в сторону Бахмута с востока. Задача - блокировать город с юга и окружить.

Третья группа российских войск пытается захватить линию Северск - Бахмут, чтобы выйти за границы Луганской области.

Напомним, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.