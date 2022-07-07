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Арестович спрогнозував нові терміни завершення війни
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а терміни завершення активних бойових дій ще оптимістичніші.
Про це він повідомив в ефірі "Фейгін LIVE".
"За 2,5 роки ми розберемося з цією проблемою. З активними бойовими діями, я думаю, ще швидше. Ще раз повторюю важливу думку. Російська армія втратила можливості в Україні досягати хоч якихось завдань. Втративши ці можливості, армія РФ зосередила 50% усього угруповання. Так само зосередження та переїзд – це дуже великі витрати, проблеми, втрати та час. Час, коли триває західне озброєння, і ми створюємо резерви", - сказав Арестович.
Він зазначив, що російська армія на окремих ділянках фронту вже немає сил та ресурсів для боротьби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нюанс такий, раніше вони могли на окремих напрямках боротися, їм вистачало сил і ресурсів. Наразі їм потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Це дуже погана, безперспективна війна для них", - наголосив він.
За його словами, головне ударне угруповання РФ зосереджено на Слов'янському напрямку - із боку Ізюма та Лимана.
Цими ділянках фронту противник розташував до 25 батальйонних тактичних груп.
Також, за словами Арестовича, противник намагається дістатися у бік Бахмута зі сходу. Завдання - блокувати місто з півдня та оточити.
Третя група російських військ намагається захопити лінію Сіверськ – Бахмут, щоб вийти за межі Луганської області.
Нагадаємо, представник військової розвідки України Вадим Скибицький зробив прогноз, що війна триватиме до зими.