Арестович спрогнозував нові терміни завершення війни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а терміни завершення активних бойових дій ще оптимістичніші.

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Про це він повідомив в ефірі "Фейгін LIVE".

"За 2,5 роки ми розберемося з цією проблемою. З активними бойовими діями, я думаю, ще швидше. Ще раз повторюю важливу думку. Російська армія втратила можливості в Україні досягати хоч якихось завдань. Втративши ці можливості, армія РФ зосередила 50% усього угруповання. Так само зосередження та переїзд – це дуже великі витрати, проблеми, втрати та час. Час, коли триває західне озброєння, і ми створюємо резерви", - сказав Арестович.

Він зазначив, що російська армія на окремих ділянках фронту вже немає сил та ресурсів для боротьби.

"Нюанс такий, раніше вони могли на окремих напрямках боротися, їм вистачало сил і ресурсів. Наразі їм потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Це дуже погана, безперспективна війна для них", - наголосив він.

За його словами, головне ударне угруповання РФ зосереджено на Слов'янському напрямку - із боку Ізюма та Лимана.

Цими ділянках фронту противник розташував до 25 батальйонних тактичних груп.

Також, за словами Арестовича, противник намагається дістатися у бік Бахмута зі сходу. Завдання - блокувати місто з півдня та оточити.

Третя група російських військ намагається захопити лінію Сіверськ – Бахмут, щоб вийти за межі Луганської області.

Нагадаємо, представник військової розвідки України Вадим Скибицький зробив прогноз, що війна триватиме до зими.