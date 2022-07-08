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Более 1 млн украинцев в форме обеспечивают оборону страны - Минобороны
В Украине с начала широкомасштабного вторжения российской армии было мобилизовано в Вооруженные силы до 700 тысяч человек, еще около 160 тысяч - в Нацгвардию и пограничную службу.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции Forbes "Строим вместе".
"Мобилизированы в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция – до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал глава Минобороны .
Министр обороны добавил, что такая численность Вооруженных сил создает возможности для бизнеса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, частные предприятия могут занять ниши баз по возобновлению вооружения ввозимого в Украину НАТО. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и т.д.
Как сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО, накапливает и насыщает Силы обороны западным оружием и технологиями. Также около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.