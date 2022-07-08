Понад 1 млн українців у формі забезпечують оборону країни - Міноборони

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення російської армії було мобілізовано до Збройних сил до 700 тисяч осіб, ще близько 160 тисяч - до Нацгвардії та прикордонної служби.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час конференції Forbes "Будуємо разом".

"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – сказав голова Міноборони.

Міністр оборони додав, що така чисельність Збройних сил також створює можливості для бізнесу.

Крім того, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.

Як раніше повідомляв секретар РНБО Олексій Данілов, Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО, накопичує та насичує Сили оборони західною зброєю та технологіями. Також близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід.