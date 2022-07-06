Близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід, - секретар РНБО 

Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО, накопичує та насичує Сили оборони західною зброєю та технологіями. Також близько мільйона українців наразі отримують бойовий та військовий досвід.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter.

За його словами, в Україні за 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація.

"Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - зазначив Данілов.

Також він додав, що наразі близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!" - додав секретар РНБО.

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість.



Дякуємо партнерам! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 6, 2022

Нагадаємо, до Великобританії прибула перша група українських військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. Українські солдати пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великобританії.