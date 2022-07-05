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Жителів Броварів попередили про військові навчання на території громади
З 5 по 6 липня відбуватимуться командно-штабні навчання на території Броварської громади у Київській області. На території району можливий рух військової техніки.
Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.
"До уваги мешканців Броварської громади! Цими днями, з 5 по 6 липня, відбуваються командно-штабні навчання на території нашої громади", - йдеться у повідомленні.
За його словами, у Броварах та на території району можливий рух військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Мер міста закликав з порозумінням поставитися до поточної ситуації.
Нагадаємо, російські окупанти 1 квітня пішли з Броварського району Київської області, після чого Збройні сили України проводили зачистку. Водночас блокпости у Броварах не розбирають, а просто переміщують.
Проте 17 квітня Бровари знову потрапили під ракетний обстріл, внаслідок чого було пошкоджено низку інфраструктурних об'єктів.