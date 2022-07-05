Жителів Броварів попередили про військові навчання на території громади

З 5 по 6 липня відбуватимуться командно-штабні навчання на території Броварської громади у Київській області. На території району можливий рух військової техніки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.

"До уваги мешканців Броварської громади! Цими днями, з 5 по 6 липня, відбуваються командно-штабні навчання на території нашої громади", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Броварах та на території району можливий рух військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки.

Мер міста закликав з порозумінням поставитися до поточної ситуації.

Нагадаємо, російські окупанти 1 квітня пішли з Броварського району Київської області, після чого Збройні сили України проводили зачистку. Водночас блокпости у Броварах не розбирають, а просто переміщують.

Проте 17 квітня Бровари знову потрапили під ракетний обстріл, внаслідок чого було пошкоджено низку інфраструктурних об'єктів.