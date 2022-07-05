Жителей Броваров предупредили о военных учениях на территории общины

С 5 по 6 июля пройдут командно-штабные учения на территории Броварской общины в Киевской области. На территории района возможно движение военной техники.

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Об этом сообщил городской глава Игорь Сапожко.

"Вниманию жителей Броварской общины! На днях, с 5 по 6 июля, проходят командно-штабные учения на территории нашей общины", - говорится в сообщении.

По его словам, в Броварах и на территории района возможно движение военной техники, будет усилен контроль на блокпостах и другие дополнительные меры безопасности.

Мэр города призвал с пониманием отнестись к текущей ситуации.

Напомним, российские оккупанты 1 апреля ушли из Броварского района Киевской области, после чего Вооруженные силы Украины проводили зачистку. В то же время, блокпосты в Броварах не разбирают, а просто перемещают.

Однако 17 апреля Бровары снова попали под ракетные обстрелы, в результате чего был поврежден ряд инфраструктурных объектов.