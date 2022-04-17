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Бровары попали под ракетный обстрел – мэр Сапожко
Сегодня утром, 17 апреля, город Бровары (Киевская область) попал под ракетные обстрелы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.
По его словам, в результате обстрелов поврежден ряд инфраструктурных объектов.
"Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", – заявил Сапожко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сапожко добавил, что все коммунальные службы и предприятия, которые занимаются непосредственно инфраструктурой, сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить все жизнеобеспечивающие объекты в Броварах.
Напомним, 1 апреля Игорь Сапожко заявил, что российские войска покинули всю территорию Броварского района, а бойцы ВСУ проводят зачистку населенных пунктов от оккупантов.
Мэр подчеркнул, что многие жители вернулись в город, а малый и средний бизнес уже возобновляет работу.
Войска РФ уже в первые часы полномасштабного вторжения произвели ракетные удары по объектам в Броварском районе.
28 февраля российская авиация также нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах.
На тот момент было известно, что один человек погиб, пять получили ранения, но информация о пострадавших продолжает уточняться.