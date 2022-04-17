Бровари потрапили під ракетний обстріл – мер Сапожко

Сьогодні вранці, 17 квітня, місто Бровари (Київська область) потрапило під ракетні обстріли.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Ігор Сапожко.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено низку інфраструктурних об'єктів.

"Можливі перебої з електроенергією, водопостачанням. Усі служби працюють у посиленому режимі", – заявив Сапожко.

Сапожко додав, що всі комунальні служби та підприємства, які займаються безпосередньо інфраструктурою, зроблять усе можливе, щоб сьогодні відновити усі життєзабезпечені об'єкти у Броварах.

Нагадаємо, 1 квітня Ігор Сапожко заявив, що російські війська залишили всю територію Броварського району, а бійці ЗСУ проводять зачистку населених пунктів від окупантів.

Мер наголосив, що багато жителів повернулися до міста, а малий та середній бізнес уже відновлює роботу.

Війська РФ вже в перші години повномасштабного вторгнення завдали ракетних ударів по об'єктах у Броварському районі.

28 лютого російська авіація також завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку у Броварах.

На той момент було відомо, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, але інформація про постраждалих продовжує уточнюватися.