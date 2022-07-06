Перша група українських військових прибула на навчання до Великобританії: який курс пройдуть

До Великобританії прибула перша група українських військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Повідомляється, що українські солдати пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великобританії.

"Це включає навчання поводженню зі зброєю, першу допомогу на полі бою, бойові навички, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - поінформував Бен Уоллес.

Він зазначив, що Міноборони прагне збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до українських вимог.

"Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі у програмі навчання, конструктивно працюючи з країнами, які готові надати підтримку, надавши інструкторів або обладнання", - підсумував Уоллес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 17 червня запропонував розпочати велику навчальну операцію для українських сил із потенційною можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів.