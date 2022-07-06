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Первая группа украинских военных прибыла на учения в Великобританию: какой курс пройдут
В Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих. Тренировки будут проходить на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Британии Бена Уоллеса.
Сообщается, что украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании.
"Это включает в себя обучение обращению с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель", - проинформировал Бен Уоллес.Подписывайтесь на наш Telegram канал
учеОн отметил, что Минобороны стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями.
"Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", - подытожил Уоллес.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским 17 июня предложил начать крупную учебную операцию для украинских сил с потенциальной возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.