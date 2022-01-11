На учениях НАТО испытали реактивный ранец (ВИДЕО)

Компания Gravity Industries предоставила свою разработку — реактивный ранец Jet Suit — военным НАТО. Его испытали в рамках учений по спасению в горах. Об этом сообщает издание New Atlas.

Ранец оснащен пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 л. В Gravity Industries считают, что преимущества ранца заключаются в его скорости, которая достигает более 80 км/ч.

Он способен поднимать пилота вертикально на высоту до 3658 м и приземляться на небольшой площади.

Во время теста человек с таким ранцем пролетел по горной тропе и доставил плазму крови солдату, который имитировал раненого.

На данный момент неизвестно, будут ли использовать такой ранец на практике в НАТО. Кроме того, до конца не понятна рациональность его применения, ведь в случае с доставкой плазмы, логично было бы использовать дрон, считают в New Atlas.