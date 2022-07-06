Около миллиона украинцев на данный момент получают боевой и военный опыт, - секретарь СНБО

Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО, накапливает и насыщает Силы обороны западным оружием и технологиями. Также около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

По его словам, в Украине за 4 месяца вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация.

"О так называемых целях России. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - отметил Данилов.

Также он добавил, что на данный момент около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!" – добавил секретарь СНБО.

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість.



Дякуємо партнерам! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 6, 2022

Напомним, в Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих. Тренировки пройдут на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Украинские солдаты пройдут курсы на базе военной подготовки Великобритании.