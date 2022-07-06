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Около миллиона украинцев на данный момент получают боевой и военный опыт, - секретарь СНБО
Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО, накапливает и насыщает Силы обороны западным оружием и технологиями. Также около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.
По его словам, в Украине за 4 месяца вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация.
"О так называемых целях России. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - отметил Данилов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также он добавил, что на данный момент около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.
"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!" – добавил секретарь СНБО.
Напомним, в Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих. Тренировки пройдут на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Украинские солдаты пройдут курсы на базе военной подготовки Великобритании.