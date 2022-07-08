"Жести доброї волі" або "парад суверенітетів" у РФ: У Міноборони назвали три можливі сценарії закінчення війни

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії закінчення війни. За його словами, Україна не зможе змагатися з Росією за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку", який застосовує у війні армія РФ.

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Про це голова Міноборони розповів під час виступу на конференції Forbes "Будуємо разом".

За словами Резнікова, перший сценарій можна описати як "чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острову Зміїний".

У такому випадку Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України.

Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючішим місцям російської армії за допомогою сучасної зброї.

"Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков.

Третій сценарій – "парад суверенітетів" у Росії та розпад країни.

"Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя", – додав міністр.

Він зауважив, що для формування гарантій безпеки Україні варто рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів.

"Ми бачимо, що дякуючи "Брекзіту" Великобританія не звʼязана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні стосунки з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам з Польщею, ще нещодавно нам казали, що участь України у проєкті "Триморʼя" неможлива, зараз це стало реальністю", – підкреслив Резніков.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а терміни завершення активних бойових дій ще оптимістичніші.