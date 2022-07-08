В Минреинтеграции призывают жителей Запорожской и Херсонской областей как можно быстрее эвакуироваться

Жители временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

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Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться.

В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.

Глава Минреинтеграции отметила, что российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны уехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это", - пояснила Верещук.

Она добавила, что уезжать и вывозить своих родных нужно всеми доступными способами.

"Даже если люди будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться… Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут большие бои", - подчеркнула Верещук.

Напомним, сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев.