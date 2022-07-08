У Мінреінтеграції закликають жителів Запорізької та Херсонської областей якнайшвидше евакуюватися

Мешканці тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

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Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях, та робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись. Водночас люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської і Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Голова Мінреінтеграції зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація містить у собі збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - пояснила Верещук.

Вона додала, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.

"Навіть якщо людей буде депортовано в Росію, ми все одно знайдемо можливість допомогти людям повернутись… Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні сили будуть деокуповувати. Це будуть великі бої", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, нині багато внутрішньо переміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання. Але останніми днями в Мінреінтеграції надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.