Деякі установи почали виселяти переселенців: у Мінреінтеграції розповіли, що робити

Нині багато внутрішньо переміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які дали притулок людям у перші дні та тижні повномасштабної війни. Але останніми днями в Мінреінтеграції надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона розповіла про те, що сьогодні було проведено спеціальну нараду щодо тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи стали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але це неприпустимо, щоб людей виставляли прямо на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ", – зазначила Верещук.

Вона наголосила, що можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), але аж ніяк не про виселення, особливо напередодні осінньо-зимового періоду.

Верещук визнала, що вся проблема зводиться до фінансування.

"Шукатимемо гроші - і в бюджеті, і у міжнародних донорів", - запевнила голова Мінреінтеграції.

Переселенцям, яких насильно виселяють із приміщень, наданих їм, Верещук пропонує дзвонити за гарячою лінією Мінреінтеграції – 1548.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує та прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат.