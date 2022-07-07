В уряді намагатимуться допомогти українцям, які втратили своє житло через війну, до початку зими

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що до початку зими Україна намагається зробити все, щоб якнайбільше українців, які втратили будинки через російську агресію, були забезпечені житлом.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

В інтерв'ю корейському виданню Hankookilbo Верещук зауважила, що український уряд зараз активно працює над вирішенням проблеми житла для українців, які через війну залишилися без даху над головою.

Як зазначається, "ця масштабна проблема – нова для української влади, втім, уже є розуміння, як діяти. Зокрема із залученням іноземних технологій та практик".

Верещук зазначила, що Україна готова звернутися за допомогою до Кореї, адже корейські технології у будівництві модульного житла – одні з найкращих у світі.

"Зробимо все, щоб до початку зими найбільшу кількість українців, які втратили будинки через війну, були забезпечені житлом!" – наголосила Верещук.

Зазначимо, у додатку “Дія” можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.