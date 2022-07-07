В правительстве постараются помочь украинцам, потерявшим свое жилье из-за войны, к началу зимы

Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что к началу зимы Украина пытается сделать все, чтобы как можно больше украинцев, потерявших дома из-за российской агрессии, были обеспечены жильем.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В интервью корейскому изданию Hankookilbo Верещук отметила, что украинское правительство сейчас активно работает над решением проблемы жилья для украинцев, которые из-за войны остались без крыши над головой.

Как отмечается, "эта масштабная проблема – новая для украинской власти, впрочем, уже есть понимание, как действовать. В частности, с привлечением иностранных технологий и практик".

Верещук отметила, что Украина готова обратиться за помощью к Корее, ведь корейские технологии в строительстве модульного жилья – одни из лучших в мире.

"Сделаем все, чтобы к началу зимы наибольшее количество украинцев, лишившихся дома из-за войны, были обеспечены жильем!" – подчеркнула Верещук.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.