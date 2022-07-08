Некоторые учреждения стали выселять переселенцев: в Минреинтеграции рассказали, что делать

Сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, приютивших людей в первые дни и недели полномасштабной войны. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она рассказала о том, что сегодня было проведено специальное совещание по вопросу временного жилья для внутренних переселенцев.

"В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений", – отметила Верещук.

Она подчеркнула, что можно говорить только о переселении (без ухудшения условий), но никоим образом не о выселении, особенно накануне осенне-зимнего периода.

Верещук признала, что вся проблема сводится к финансированию.

"Будем искать деньги - и в бюджете, и у международных доноров", – заверила глава Минреинтеграции.

Переселенцам, которых насильно выселяют из помещений, предоставленных им, Верещук предлагает звонить по по горячей линии Минреинтеграции – 1548.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку внутренне перемещенных лиц на учет и получение социальных выплат.