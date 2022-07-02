HIMARS меняют баланс сил на фронте в пользу Украины, — WSJ

Украинские военные начинали применять американские РСЗО HIMARS на востоке страны. Особенно это заметили оккупанты, так как благодаря новому оружия ВСУ наносят более сильные и точные удары, что меняет баланс сил на фронте в пользу Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

Военнослужащие для примера рассказали, что ранее недалеко от их позиций находился полевой штаб россиян, но ВСУ не могли его атаковать. После получения HIMARS штаб уничтожили. Эта российская база была одной из примерно 10 важных позиций захватчиков.

Украинские защитники отметили, что такое вооружение — "их лучшая надежда победить россиян в этой сложной войне".

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять им палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. Россия не имеет ничего подобного", — рассказал один их военных.

Напомним, что еще 30 июня президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украина получит дополнительные батареи из других стран и больше боеприпасов из США в рамках нового пакета помощи в размере 800 миллионов долларов.