- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Пентагон рассматривает предложения по производству вооружения для Украины
Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по производству нового вооружения - в том числе для Украины. Уже в ближайшее время в ведомстве примут решение о том, какие из предложенных идей будут воплощены в жизнь.
Об этом сообщает CNN.
По информации издания, в настоящее время свои проекты в Пентагон отправили около 800 компаний. Суммарное количество идей по разработке и изготовлению нового оружия для Украины составляет 1300.
Ожидается, что в ближайшие недели минобороны США примет решение по проектам, которые запустят в реализацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заказы будут сосредоточены на производстве средств ПВО, противотанковых, противопехотных, береговых, беспилотных систем.
Также будет сделан упор на контрбатарейные средства и защищенную связь.
Пентагон рассматривает только те предложения, которые могут быть воплощены в срок до 30 дней, а также более сложные проекты, на реализацию которых понадобится более 180 дней.
Отметим, президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.