Пентагон рассматривает предложения по производству вооружения для Украины

Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по производству нового вооружения - в том числе для Украины. Уже в ближайшее время в ведомстве примут решение о том, какие из предложенных идей будут воплощены в жизнь.

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Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в настоящее время свои проекты в Пентагон отправили около 800 компаний. Суммарное количество идей по разработке и изготовлению нового оружия для Украины составляет 1300.

Ожидается, что в ближайшие недели минобороны США примет решение по проектам, которые запустят в реализацию.

Заказы будут сосредоточены на производстве средств ПВО, противотанковых, противопехотных, береговых, беспилотных систем.

Также будет сделан упор на контрбатарейные средства и защищенную связь.

Пентагон рассматривает только те предложения, которые могут быть воплощены в срок до 30 дней, а также более сложные проекты, на реализацию которых понадобится более 180 дней.

Отметим, президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.