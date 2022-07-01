Пентагон розглядає пропозиції щодо виробництва озброєння для України

Пентагон розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній із виробництва нового озброєння - у тому числі для України. Вже найближчим часом у відомстві ухвалять рішення про те, які із запропонованих ідей будуть втілені у життя.

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Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, наразі свої проекти до Пентагону відправили близько 800 компаній. Сумарна кількість ідей щодо розробки та виготовлення нової зброї для України становить 1300.

Очікується, що найближчими тижнями міноборони США ухвалить рішення щодо проектів, які запустять у реалізацію.

Замовлення буде зосереджено на виробництві засобів ППО, протитанкових, протипіхотних, берегових, безпілотних систем.

Також буде зроблено упор на контрбатарейні засоби та захищений зв'язок.

Пентагон розглядає ті пропозиції, які можуть бути втілені в строк до 30 днів, а також складніші проекти, на реалізацію яких знадобиться понад 180 днів.

Зазначимо, президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.