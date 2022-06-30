У США прокоментували можливість завершення війни до кінця 2022 року

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі прокоментував слова президента Володимира Зеленського про його бажання, щоб війна Росії проти України завершилася до кінця 2022 року, а саме до настання зими.

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Відповідаючи на відповідне запитання журналіста інформаційного агентства Bloomberg, Кірбі не наважився підтвердити чи спростовувати ймовірність такого результату.

При цьому він зазначив, що в США хотіли б, щоб бойові дії в Україні завершилися якнайшвидше.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо президент Володимир Путін зробить правильне рішення. Але ми бачимо, що він не має наміру вести переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну та досягти своїх військових цілей" — сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, Зеленський у ході виступу на саміті 7G у Баварських Альпах заявив, що хоче, щоб російсько-українська війна завершилася до початку зими 2022 року. Однак подробиці із заяви президента, а також на що він спирався, називаючи бажані терміни завершення війни, достовірно невідомі.

Зазначимо, що західні партнери один за одним починають заявляти про нарощування військової допомоги Україні. Напередодні стало відомо, що Вашингтон до 3 липня має намір оголосити про нову військову допомогу Україні. Зокрема, США збираються закупити системи протиракетної оборони середньої та великої дальності та передати їх Києву.