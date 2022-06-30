В США прокомментировали вероятность завершения войны до конца 2022 года

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о его желании, чтобы война России против Украины завершилась к концу 2022 года, а именно до наступления зимы.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналиста информационного агентства Bloomberg, Кирби не решился подтвердить или опровергать вероятность такого исхода.

При этом он отметил, что в США хотели бы, что бы боевые действия в Украине завершились как можно скорее.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если президент Владимир Путин сделает правильное решение. Но мы видим, что он не намерен вести переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь своих военных целей", — сказал Джон Кирби.

Напомним, Зеленский в ходе выступления на саммите 7G в Баварских Альпах заявил, что хочет, чтобы российско-украинская война завершилась до начала зимы 2022 года. Однако подробности из заявления президента, а также на что он опирался, называя желаем сроки завершения войны, достоверно неизвестны.

Отметим, что западные партнеры один за другим начинают заявлять о наращивании военной помощи Украине. Накануне стало известно, что Вашингтон до 3 июля намерен объявить о новой военной помощи Украине. В частности, США собираются закупить системы противоракетной обороны средней и большой дальности и передать их Киеву.