HIMARS змінюють баланс сил на фронті на користь України, - WSJ

Українські військові почали застосовувати американські РСЗВ HIMARS на сході країни. Особливо це помітили окупанти, оскільки завдяки новій зброї ЗСУ завдають сильніших та точніших ударів, що змінює баланс сил на фронті на користь України.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на українських офіцерів.

Військовослужбовці для прикладу розповіли, що раніше неподалік їхніх позицій знаходився польовий штаб росіян, але ЗСУ не могли його атакувати. Після отримання HIMARS, штаб знищили. Ця російська база була однією із приблизно 10 важливих позицій загарбників.

Українські захисники зазначили, що таке озброєння — "їхня найкраща надія перемогти росіян у цій складній війні".

"Ці HIMARS дуже сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм палиці в колеса. Для нас це величезна перевага. Росія не має нічого подібного", - розповів один із військових.

Нагадаємо, що ще 30 червня президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні нових систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Україна отримає додаткові батареї з інших країн та більше боєприпасів із США в рамках нового пакету допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів.