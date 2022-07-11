Україна збирає мільйонну армію для звільнення півдня країни, - міністр оборони

Президент України Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив в інтерв'ю The Times міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - повідомив міністр оборони.

За словами Резнікова, президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібна а, б, в... Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах- партнерів", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив про необхідність нарощування постачання Україні американських артилерійських систем дальньої дії. За його словами, високомобільні системи M142, відомі як HIMARS, "змінили правила гри", проте Україна потребує більшої їх кількості.

Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителі тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей повинні максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами, щоб ЗСУ могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку громадянське населення.