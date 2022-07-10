Байден поїде на Близький Схід за радянською зброєю для України, - ЗМІ

Президент Джо Байден під час своєї поїздки на Близький Схід намагатиметься знайти зброю радянського виробництва для воюючої України. Про це пише видання The New York Times.

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"Президент Байден пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", але ні він, ні хтось інший не може сказати, як довго це триватиме або скільки ще можуть зробити Сполучені Штати та їхні союзники, якщо не брати до уваги прямого військового втручання. -то момент, як визнають офіційні особи, запаси зброї в США та Європі закінчаться, тоді як Сполучені Штати санкціонували 54 мільярди доларів військової та іншої допомоги, ніхто не чекає ще 54 мільярди доларів, коли ця сума вичерпається", - пише видання.

Таким чином, Байден та його команда шукають довгострокову стратегію. У той же час Білий дім бачить, що небезпека ескалації зростає, перспектива врегулювання шляхом переговорів ще далека, а громадська втома починає проявлятися всередині США та союзників.

Американські офіційні особи закликали інші країни надати запаси зброї радянського виробництва, які залишилися, з якими українці більш знайомі. Водночас, Байден наступного тижня здійснить поїздку на Близький Схід для зустрічі з лідерами арабських країн, які колись купували зброю у СРСР і адміністрація президента включила цей пункт до його порядку денного.

Нагадаємо, що ще 30 червня президент США Джозеф Байден анонсував передачу Україні нових систем протиповітряної оборони та ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Україна отримає додаткові батареї з інших країн та більше боєприпасів із США у рамках нового пакету допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів.