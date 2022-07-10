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Байден поедет на Ближний Восток за советским оружием для Украины, - СМИ
Президент Джо Байден в ходе своей поездки на Ближний Восток будет пытаться найти оружие советского производства для воюющей Украины. Об этом пишет издание The New York Times.
"Президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится или сколько еще могут сделать Соединенные Штаты и их союзники, если не считать прямого военного вмешательства. В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся; в то время как Соединенные Штаты санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще 54 миллиарда долларов, когда эта сумма иссякнет", — пишет издание.
Таким образом, Байден и его команда ищут долгосрочную стратегию. В то же время Белый дом видит, что опасность эскалации растет, перспектива урегулирования путем переговоров все еще далека, а общественная усталость начинает проявляться внутри США и у союзников.
Американские официальные лица призвали другие страны предоставить оставшиеся запасы оружия советского производства, с которым украинцы более знакомы. В то же время Байден на следующей неделе совершит поездку на Ближний Восток для встречи с лидерами арабских стран, которые когда-то покупали оружие у СССР и администрация президента включила этот пункт в его повестку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что еще 30 июня президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.
Украина получит дополнительные батареи из других стран и больше боеприпасов из США в рамках нового пакета помощи в размере 800 миллионов долларов.