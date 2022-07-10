Байден поедет на Ближний Восток за советским оружием для Украины, - СМИ

Президент Джо Байден в ходе своей поездки на Ближний Восток будет пытаться найти оружие советского производства для воюющей Украины. Об этом пишет издание The New York Times.

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"Президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится или сколько еще могут сделать Соединенные Штаты и их союзники, если не считать прямого военного вмешательства. В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся; в то время как Соединенные Штаты санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще 54 миллиарда долларов, когда эта сумма иссякнет", — пишет издание.

Таким образом, Байден и его команда ищут долгосрочную стратегию. В то же время Белый дом видит, что опасность эскалации растет, перспектива урегулирования путем переговоров все еще далека, а общественная усталость начинает проявляться внутри США и у союзников.

Американские официальные лица призвали другие страны предоставить оставшиеся запасы оружия советского производства, с которым украинцы более знакомы. В то же время Байден на следующей неделе совершит поездку на Ближний Восток для встречи с лидерами арабских стран, которые когда-то покупали оружие у СССР и администрация президента включила этот пункт в его повестку.

Напомним, что еще 30 июня президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украина получит дополнительные батареи из других стран и больше боеприпасов из США в рамках нового пакета помощи в размере 800 миллионов долларов.