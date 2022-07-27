Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 современных самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Ожидается, что производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет, поэтому главной заботой является долгосрочное усиление украинской армии.

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Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как сообщает издание, еще в апреле Украина запросила возможность закупки гаубиц. 13 июля Минэкономики германии выдало производителю вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на производство систем Panzerhaubitze 2000.

По словам представителя KMW, бюджет на 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 миллиарда евро, что во много раз превышает предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро.

Также отмечается, что производство систем вооружения должно начаться немедленно. Пока неясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет, поэтому главной заботой является долгосрочное усиление украинской армии.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, броневики и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.