Німеччина надасть Україні обладнання для знешкодження хімзброї на понад €860 тисяч

Німеччина надасть Україні засоби та обладнання для знищення ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

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Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, повідомляє німецьке видання Der Tagesspiegel.

"Я ухвалила рішення про постачання оборонного пакету німецьких засобів захисту від ядерної зброї", - сказала Ламбрехт.

Зазначається, що у пакет вартістю понад 860 000 євро входять системи HEP70, у тому числі шість машин із повним обладнанням для дезактивації.

Також міністр додала, що навчання українських солдатів роботи з пристроєм вже завершено.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть українській армії Bayraktar, на яку поляки збирали гроші. Усі зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу Україні.