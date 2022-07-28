Турецька компанія Baykar безкоштовно надасть ЗСУ Bayraktar, на який збирали кошти поляки

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть українській армії Bayraktar, на який поляки збирали гроші. Всі зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ та на гуманітарну допомогу Україні.

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Про це повідомив організатор акції зі збору коштів, польський журналіст Славомір Сєраковський.

Він опублікував лист від Baykar, де сказано, що компанія зворушена солідарністю поляків.

"Дякуємо всім полякам, які підтримали цю важливу акцію. Ми вражені, що сотні тисяч поляків взяли участь у організованій акції. Ми хочемо стати частиною цього руху людської солідарності. Ми безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати батьківщину найкращим чином. А ми будемо стежити за призначенням коштів, зібраних українськими благодійними організаціями для цілей, які служать зміцненню України", - йдеться в листі компанії.

Сєраковський також повідомив, що участь у зборі коштів на Bayraktar взяли участь понад 200 тисяч осіб та організацій.

"Ефект наших зусиль подвоївся! За домовленістю з українською та турецькою сторонами, ми спрямуємо зібрані кошти на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв. Надлишок, тобто приблизно 1,8 млн злотих, згідно з описом збору, ми передамо до фонду Збройних сил України. Підсумовуючи: загалом наша фінансова підтримка України становить приблизно 50 000 000 злотих", — зазначив Сєраковський.

Раніше ж Baykar вирішила безкоштовно передати один безпілотник Литві, громадяни якої всього за три дні зібрали для цього 6 мільйонів євро за ініціативою місцевого телеведучого Андрюса Тапінаса.