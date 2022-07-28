Турецкая компания Baykar бесплатно предоставит ВСУ Bayraktar, на который собирали деньги поляки

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст украинской армии Bayraktar, на который поляки собирали деньги. Все собранные средства передадут на нужды ВСУ и гуманитарную помощь Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил организатор акции по сбору средств, польский журналист Славомир Сераковский.

Он опубликовал письмо от Baykar, где сказано, что компания тронута солидарностью поляков.

"Спасибо всем полякам, которые поддержали эту важную акцию. Мы поражены, что сотни тысяч поляков приняли участие в организованной акции. Мы хотим стать частью этого движения человеческой солидарности. Мы бесплатно пожертвуем украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать родину наилучшим образом. А мы будем следить за назначением средств, собранных украинскими благотворительными организациями для целей, служащих укреплению Украины", - говорится в письме компании.

Сераковский также сообщил, что участие в сборе средств на Bayraktar приняло участие более 200 тысяч человек и организаций.

"Эффект наших усилий удвоился! По договоренности с украинской и турецкой сторонами, мы направим собранные средства на гуманитарную помощь украинцам. Примерно 1,8 млн злотых, согласно описанию сбора, мы передадим в фонд Вооруженных сил Украины. Подытоживая: всего наша финансовая поддержка Украины составляет примерно 50 000 000 злотых", — отметил Сераковский.

Напомним, ранее Baykar решила бесплатно передать один беспилотник Литве, граждане которой всего за три дня собрали для этого 6 миллионов евро по инициативе местного телеведущего Андрюса Тапинаса.