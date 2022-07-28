Германия предоставит Украине оборудование для обезвреживания химоружия на более €860 тысяч

Германия предоставит Украине средства и оборудование для уничтожения ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

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Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Я приняла решение о поставках оборонного пакета немецких средств защиты от ядерного оружия", - сказала Ламбрехт.

Отмечается, что в пакет стоимостью более 860 000 евро входят системы HEP70, в том числе шесть машин с полным оборудованием для дезактивации.

Также министр добавила, что обучение украинских солдат работе с устройством уже завершено.

Напомним, турецкая компания Baykar бесплатно передаст украинской армии Bayraktar, на который поляки собирали деньги. Все собранные средства передадут на нужды ВСУ и гуманитарную помощь Украине.