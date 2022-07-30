Пентагон уже закупает ЗРК NASAMS для Украины

Министерство обороны США сейчас в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для их поставки в Украину. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона.

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"Итак, у меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что, когда мы объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигались вперед в этом направлении", — сообщил представитель Пентагона на брифинге для СМИ 29 июля.

При этом дату поставки ЗРК в Украину он не уточнил.

Напомним, 3 июля Белый дом утвердил решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

NASAMS — мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. ЗРК стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.

NASAMS войдет в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.