Пентагон уже закуповує ЗРК NASAMS для України

Міністерство оборони США зараз у процесі закупівлі норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для їхнього постачання в Україну. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону.

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"Отже, я не маю детальної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Тому що, коли ми оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, про закупівлю NASAMS, ми просувалися вперед у цьому напрямку", - повідомив представник Пентагону на брифінгу для ЗМІ 29 липня.

При цьому дати поставки ЗРК в Україну він не уточнив.

Нагадаємо, 3 липня Білий дім ухвалив рішення передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

NASAMS – мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. ЗРК став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

NASAMS увійде до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.